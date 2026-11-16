Edirne'de feci kaza! Fabrika servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Edirne'nin Musabeyli köyü yakınlarında fabrika servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Edirne'de fabrika servisi ile aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Musabeyli köyü civarında 22 AAF 998 plakalı servis minibüsüyle 22 EN 282 plakalı araç çarpıştı.

İhbar sonrasında kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi.

Edirnede feci kaza! Fabrika servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, servisteki 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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