Edirne'de feci kaza! Fabrika servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Edirne'nin Musabeyli köyü yakınlarında fabrika servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Edirne'de fabrika servisi ile aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Musabeyli köyü civarında 22 AAF 998 plakalı servis minibüsüyle 22 EN 282 plakalı araç çarpıştı.
İhbar sonrasında kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, servisteki 5 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.