Tekirdağ Çerkezköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 11 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

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Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu yönüne seyreden 5 aracın birbirine girdiği kazada 11 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

AMBULANSLAR PEŞ PEŞE GİTTİ

Zincirleme kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Kaza bölgesinde olan jandarma ekipleri, polis ekipleri olay yerine ulaşana kadar bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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