15 yaşındaki kız çocuğu 26 yaşındaki kadını boğarak öldürdü: İddialar korkunç

Çankaya ilçesinde iddiaya göre 24 yaşındaki Tuğçe D., bir yakınının kız kardeşi 15 yaşındaki kız çocuğunu evinde misafir etti.

Ancak 15 yaşındaki çocuk ile Karsu Aygün (26) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın alevlenmesi üzerine alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen çocuk, Aygün'ü yastıkla boğarak öldürdü.

Olayın ardından durumu polise ihbar eden Tuğçe D. ile 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Aygün'ün cenazesi ise olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Hayatını kaybeden Aygün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Genç kadın için Sincan Cimşit Mezarlığında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede Aygün'ün ailesi ve yakınları yer aldı. Genç kadının naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: ZORLA EVE GÖTÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Cinayetle ilgili konuşan komşulardan Yeşim Bulut, "Evde iki kız arkadaş yaşıyorlardı ve sürekli kavga ediyorlardı. O geceki kavgalarını da her zamanki halleri zannettik ve polise haber vermedik. Bazı kişiler uyuşturucu madde kullandığı için vefat ettiğini söyledi. Kimisi de boğularak öldürüldüğünü söyledi. O gece evde 3 kişi varmış. Cinayeti işlediği ileri sürülen kişi, misafir olarak gelmiş eve. 15 yaşındaymış.

Cinayeti yastıkla işlediğini, uyuşturucu madde kullandıkları için bilinçlerinin yerinde olmadığını söylemiş. Zanlı, ertesi gün verdiği ifadesinde ise kadının kendiliğinden öldüğünü ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını belirtmiş. Komşular o gün dışarıda iki erkek görmüş. Ölen kadını zorla eve götürmeye çalışıyorlarmış. Olay sabahı evdekiler kendilerini polise ihbar edince durum anlaşılmış. Daha sonra ev sahibi geldi. Evdeki eşyaları boşalttı. Polisler de incelemede bulundu" dedi.