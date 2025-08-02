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Taksideki kadını defalarca tekmeledi! Ankara'da korkunç görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şiddet, Tecavüz, Ankara, Darp, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da kan donduran görüntüler kaydedildi. Bir adam, tartıştığı kadını araç içerisinde tekmeleyerek darp etti.

Dün akşam saatlerinde Çankaya’nın Öveçler semtinde iddialara göre araç sürücüsü, arka koltukta oturan ve bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kadına aniden saldırmaya başladı.

ANBEAN KAMERADA

Tekmeleyerek darp ettiği kadına küfür ve hakaretler savuran saldırganın o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksideki kadını defalarca tekmeledi! Ankara'da korkunç görüntü - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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