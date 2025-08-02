Taksideki kadını defalarca tekmeledi! Ankara'da korkunç görüntü

Dün akşam saatlerinde Çankaya’nın Öveçler semtinde iddialara göre araç sürücüsü, arka koltukta oturan ve bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kadına aniden saldırmaya başladı.

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ANBEAN KAMERADA

Tekmeleyerek darp ettiği kadına küfür ve hakaretler savuran saldırganın o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.