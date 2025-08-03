Yer Esenyurt: Seyir halindeki otomobil yan yattı! Yaralıların yardımına vatandaşlar koştu

Asayiş olayları ile gündemden düşmeyen Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil bir anda yan yattı. Sürücü ve diğer yolcular araçta sıkışırken, yaralılar çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

HARAMİDERE'DE ARAÇ YAN YATTI

Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yan yattı.

KAZAYI GÖREN YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçta sıkışan yolcuların ve sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken, kaza nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yan yatan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.