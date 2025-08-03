İspanya’da dehşet anları! Akrobasi uçağı gösteri sırasında denize çakıldı: 2 kişi kayıp

İspanya'nın Balear Adaları'na bağlı Mayorka açıklarında gösteri yapan bir akrobasi uçağı denize düştü. Olayın ardından uçakta bulunan iki kişinin kayıp olduğu iletildi.

DENİZE DÜŞEN UÇAK, SOLLER LİMANI AÇIKLARINDA KAYBOLDU

İspanyol sivil savunma yetkilileri, Mayorka'nın kuzey kıyısındaki Soller Limanı açıklarında gerçekleşen olayda, uçağın suya çakıldığını ve pilot ile yolcusunun bulunamadığını açıkladı.

Görgü tanıkları, uçağın yaklaşık iki saat süren bir gösteri rutininin ardından ani bir şekilde irtifa kaybederek denize düştüğünü aktardı.

ENKAZ PARÇALARINA ULAŞILDI, MÜRETTEBATTAN İZ YOK

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, Pazar günü itibarıyla denizde yapılan arama çalışmalarında uçağa ait bazı enkaz parçalarına ulaştı. Ancak pilot ve yolcudan hâlâ haber alınamadı.

Yerel medya, uçağın gösteri için kalkış yaptığı sırada teknik bir sorun yaşandığına dair herhangi bir belirti bulunmadığını bildirdi.