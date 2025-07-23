İtalya ve İspanya’dan sonra şimdi de Fransa: 1 avroya evler satışa sunuldu

Fransa'nın Puy-de-Dôme bölgesinde yer alan Ambert kasabası, azalan nüfusu canlandırmak amacıyla bazı evleri sembolik olarak 1 avroya satışa sundu.

Avrupa’da kırsal bölgeleri canlandırma girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Fransa’nın Puy-de-Dôme bölgesindeki Ambert kasabası, nüfus kaybını tersine çevirmek amacıyla evleri sembolik olarak 1 Avroya satışa sundu.

Ortaçağ mimarisi, peynir üreticileri ve tarihi dokusuyla tanınan köy, yeni sakinlerini arıyor.

Lyon’un yaklaşık 134 kilometre batısında, Bordeaux’nun 475 kilometre doğusunda yer alan Ambert, kırsaldan kente göç nedeniyle azalan nüfusunu yeniden canlandırmak amacıyla beş yıllık bir plan başlattı.

Plan kapsamında kasabadaki bazı evler sembolik 1 Avro bedelle satışa çıkarıldı.

"BOŞ DİYAGONAL" İÇİN YENİ UMUT

Fransa'da "diagonale du vide" olarak bilinen ve az nüfuslu kırsal alanları ifade eden bölgede yer alan Ambert, altyapı ve hizmet eksikliğine rağmen yaşanabilirliği artırma hedefiyle dikkat çekiyor. Yetkililer, planın ilk etkilerinin görüldüğünü; okulda yeni bir sınıfın açıldığını ve bazı tadilat çalışmalarının sürdüğüne değindi.

EV SAHİBİ OLMAK KOLAY AMA KÜÇÜK BİR ŞARTI VAR!

Söz konusu evler, sembolik fiyatlarına rağmen kapsamlı tadilat gerektiriyor. Alıcıların dış cephe de dahil olmak üzere evi restore etmeleri, belirlenen süre içinde yenilemeleri ve en az üç yıl boyunca kasabada ikamet etmeleri gerekiyor.

Ayrıca Fransız vatandaşlığı şart koşulmuyor.

DEVLETTEN DESTEK VAR

Restorasyon maliyetlerinin birkaç bin Avroyu bulabileceği belirtilirken, Fransız makamları tarafından düşük faizli krediler ve hibe destekleri de sağlanıyor. Bu sayede, Ambert gibi köylerin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

AVRUPA'DA YAYGINLAŞAN BİR MODEL

Benzer girişimlere İtalya ve İspanya’da da rastlanıyor. Örneğin, İspanya’nın Ambroz Vadisi bölgesi geçtiğimiz yıl uzaktan çalışanlara cazip teklifler sunmuş, kalıcı ikamet şartıyla 16.000 dolara kadar destek sağlamıştı.

Fransa’da daha önce de kuzeydeki Picardie bölgesinde benzer bir uygulamayla yerleşmek isteyenlere 5.000 Avro teşvik verilecek.

Ambert kasabasında 1 Avroluk evlerden satın almak isteyenler, yerel belediyeye başvurarak süreci başlatabiliyor.