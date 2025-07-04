Yanlış duymadınız: İngiltere'de tarihi otel 54 TL’ye satışta!

İngiltere’nin Northamptonshire bölgesindeki 147 yıllık The Royal Hotel, inanılmaz bir fiyata satışa çıkarıldı. Kraliçe Victoria ve Charles Dickens gibi isimlerin kaldığı, Grade II korumalı ikonik yapı sadece 1 sterline yani yaklaşık 54 TL’ye alıcı bekliyor. Finansmanı tükenen restorasyon projesi nedeniyle satış kararı alan sahibi, “Onu eski ihtişamına kavuşturmak isteyen birini arıyoruz” dedi.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde, Kettering kasabasında bulunan ve 147 yıllık geçmişe sahip olan The Royal Hotel, sadece 1 sterline (54 TL) satışa çıkarıldı. Grade II koruma statüsündeki ikonik yapı, Kraliçe Victoria ve yazar Charles Dickens gibi isimlere ev sahipliği yapmış tarihi bir miras olarak biliniyor.

YATIRIMCI 3,2 MİLYON STERLİN HARCADI

Gayrimenkul yatırımcısı Na'im Payman, 2020 yılının Aralık ayında oteli 2.2 milyon sterline satın aldı. Oteli düğün salonu, restoran, gece kulübü ve kafe olarak yenilemeyi hedefleyen Payman, restorasyon çalışmalarına bir yıl içinde 1 milyon sterlin daha harcadı. Ancak projenin finansmanı tükenince satışa çıkarma kararı aldı.

Payman, "The Royal Hotel'in bu kasaba için ne kadar özel olduğunu biliyorum. Bu otel hem geçmişiyle hem de halkın sevgisiyle benim için çok değerliydi. Onu eski görkemine kavuşturup Kettering'in merkezine yeniden hayat verecek bir oluşum haline getirmeyi gerçekten çok istemiştim." dedi.

ALICILARI UYARDILAR

Otelin cazip fiyatının ardında büyük bir şart bulunuyor. Yeni alıcının, yapıyı orijinal projeye uygun şekilde tamamlayabilmesi için en az 1 milyon sterlin daha yatırım yapması gerekecek. Payman, bugüne dek yapılan harcamalar arasında tarihi unsurların belgelenmesi, mimari çizimlerin hazırlanması ve dijital marka çalışmaları gibi detayların yer aldığını belirtti.

Potansiyel alıcılar, minimum rezerv fiyatı olmadan açık artırmaya çıkan otelin büyük balo salonu, cam kubbeli bilardo odası, eski bar alanı ve çeşitli etkinlik mekanlarını kapsayan özellikleri nedeniyle ilgilerini sürdürüyor.

KRALİÇE VİCTORİA VE DİCKENS'IN UĞRAK NOKTASI

147 yıllık Royal Hotel, İngiliz tarihinde önemli bir yere sahip. Otel, geçmişte Kraliçe Victoria'nın ve Charles Dickens'ın konakladığı prestijli bir mekan olarak öne çıkıyor. Büyük balo salonu, cam kubbeli özel alanlar ve dönemin mimari detaylarını barındıran yapı, bölgedeki kültürel mirasın önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

YENİ SAHİPTEN BEKLENEN PLANLAR

Payman, satışı duyururken yeni sahibin kasaba merkezine canlılık getirecek ve otelin tarihine saygılı bir yenileme projesi geliştirmesini umduğunu belirtti. "Bu otelin gelecekte yeniden bir toplumsal merkez olmasını hayal ediyorum. Yerel halkın bu tür bir tesise güçlü bir talebi var." dedi.

Planlar arasında butik sinema, mini spa, gelinlik salonu, ortak çalışma alanları, kafe, restoran ve düğünler için etkinlik mekanları da yer alıyor. Payman, Odeon sinemasının kapanmasının ardından bölgedeki bu ihtiyaca cevap vermeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.