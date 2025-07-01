Tüm yabancı lobiciler fişlenecek! İngiltere’de casus avı resmen başladı

İngiltere, Rusya ve İran başta olmak üzere yabancı ülkeler adına faaliyet yürüten kişi ve kurumlara savaş açtı! Yeni programla tüm lobiciler, vekiller ve karar vericiler tek tek fişlenecek.

İngiltere'de, Rusya ve İran başta olmak üzere yabancı ülkeler adına faaliyet gösteren kişi ve kurumların faaliyetlerini devlete bildirmesini öngören "Yabancı Etki Kayıt Programı" (FIRS) uygulanmaya başladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren program, ülke ekonomisini, demokrasisini ve toplumunu hedef alan yurt dışı kaynaklı girişimlerle mücadele amacı taşıyor.

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Programın ilk aşaması, İngiltere'deki milletvekilleri, seçim adayları, üst düzey karar alıcılar ve grupların yürütecekleri lobi faaliyetlerini kapsıyor. Bu kişilerin siyasi faaliyetlerini İngiltere'ye bildirmesi zorunlu olacak.

RUSYA VE İRAN'A ÖZEL DÜZENLEME

Programın ikinci aşaması olan "Geniş Katman" ise İngiltere'nin güvenliği ve çıkarları açısından tehdit oluşturan ülkelerin faaliyetlerini hedef alıyor. Açıklamada, Rusya ve İran'ın bu kapsamda tamamen değerlendirileceği ifade edildi.

İran ve Rusya adına faaliyet gösteren tüm kurum ve kişilerin, faaliyetlerini kayıt altına alması gerekecek. Bu kapsamda Devrim Muhafızları, istihbarat kurumları, güvenlikle ilgili bakanlıklar ve silahlı kuvvetler de yer alıyor.

FIRS kapsamında siyasi faaliyetlerin 28 gün içinde, Geniş Katman kapsamındaki faaliyetlerin ise öncesinde ve sonrasındaki 10 gün içinde bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, program kapsamında yapılan kayıtların yasa dışı veya istenmeyen bir faaliyet anlamına gelmediği ve izin alma zorunluluğu getirmediği vurgulandı. Ancak kayıt yaptırmamanın cezai yaptırımı olacağı hatırlatıldı.

Gazetecilik faaliyetleri, dava sürecinde görevli hukuk danışmanları, diplomatlar ve aileleri ise program kapsamı dışında tutuldu.

"GİZLİ ETKİ OPERASYONLARINA YER BIRAKMAYACAK"

Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Dan Jervis, programla ilgili açıklamasında "Tüm ülkelerle etkileşimde olmaktan memnuniyet duyarız ancak siyasi sistemimizi ve toplumumuzu manipüle etmeye yönelik girişimlere göz yumamayız" dedi.

Jervis, Rusya ve İran'ın daha geniş şekilde ele alınmasının İngiltere'nin güvenliği ve çıkarları açısından "hayati" olduğunu belirterek, "Sistem, gizli etki operasyonlarına saklanacak yer bırakmayacak, hesap verilebilirlik ve şeffaflık oluşturacak. Aynı zamanda bu operasyonları tespit etmemiz ve engellememiz için gerekli araçları sağlayacak" ifadelerini kullandı.