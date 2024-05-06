Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin'e hackerlardan İngiltere Savunma Bakanlığı'nda siber saldırı

Çin'e hackerlardan İngiltere Savunma Bakanlığı'nda siber saldırı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çin&#039;e hackerlardan İngiltere Savunma Bakanlığı&#039;nda siber saldırı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin'e bağlı hackerlar Birleşik Krallık (İngiltere) Savunma Bakanlığı'nı hackledi. Siber saldırı sonrasında yetkililerin ve aktif askeri personelin verileri çalındı.

Çin Devlet Başkanı Xi Cinping, uzun bir aranın ardından Avrupa'ya ziyaret gerçekleştirdiği sırada hackerlar İngiltere'ye siber saldırı düzenledi. İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky News, Çin'in Savunma Bakanlığı'nı hacklediğini, yetkililerin ve aktif askeri personelin verilerinin çalındığını duyurdu. 

Sky News'in haberine göre İngiltere Parlamentosu'nda yarın Savunma Bakanlığı'nın dahil olduğu ve servis personelini hedef alan siber saldırı görüşülecek. Konuyla ilgili milletvekillerine sunum yapılacak. Hükümet ilgili ülkenin adını vermeyecek olsa da siber saldırının Çin tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Parlamento'da Çin devleti, personel de dahil olmak üzere Savunma Bakanlığı çalışanlarını hacklemek üzere iki veya üç girişimde bulunmakla suçlanacak.

Siber saldırı, mevcut servis personeli ve bazı gazilerle bir bordro verileri ele geçirildi. Açığa çıkanlar büyük ölçüde isimler ve banka bilgileri olduğu düşünülüyor.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsmail Kartal'a tepki gösteren Serhat Akın'dan olay itiraflar: "Bonucci, kapıları tekmeliyor, korktular ya"ABD’li senatörlerden UCM'ye İsrail tehdidi: Biz de sizi hedef alırız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’li senatörlerden UCM'ye İsrail tehdidi: Biz de sizi hedef alırız - Dünya"Biz de sizi hedef alırız"İsraillilerden Netanyahu'ya ateşkes baskısı: "Ya kabul edin ya da sokakları yakarız" - Dünya"Ya kabul edin ya da sokakları yakarız"İsrail Refah'a kara saldırısı başlattı! 50’den fazla yere ağır bombardıman - Dünyaİsrail Refah'a kara saldırısı başlattı!Beyaz Saray: 6 haftalık ateşkes istiyoruz - DünyaBeyaz Saray'dan ateşkes açıklamasıHamas kabul etti, İsrail reddetti! Gazze'de ateşkes yarıda kaldı - DünyaGazze'de ateşkes yarıda kaldıEski Rus lideri Medevdev ABD, İngiltere ve Fransa'ya ültimatom verdi: Ukrayna'ya asker gönderilirse nükleer saldırı olacak - Dünya"Nükleer saldırı olacak"
Sonraki Haber Yükleniyor...