Çin'e hackerlardan İngiltere Savunma Bakanlığı'nda siber saldırı

Çin'e bağlı hackerlar Birleşik Krallık (İngiltere) Savunma Bakanlığı'nı hackledi. Siber saldırı sonrasında yetkililerin ve aktif askeri personelin verileri çalındı.

Çin Devlet Başkanı Xi Cinping, uzun bir aranın ardından Avrupa'ya ziyaret gerçekleştirdiği sırada hackerlar İngiltere'ye siber saldırı düzenledi. İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky News, Çin'in Savunma Bakanlığı'nı hacklediğini, yetkililerin ve aktif askeri personelin verilerinin çalındığını duyurdu.

Sky News'in haberine göre İngiltere Parlamentosu'nda yarın Savunma Bakanlığı'nın dahil olduğu ve servis personelini hedef alan siber saldırı görüşülecek. Konuyla ilgili milletvekillerine sunum yapılacak. Hükümet ilgili ülkenin adını vermeyecek olsa da siber saldırının Çin tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Parlamento'da Çin devleti, personel de dahil olmak üzere Savunma Bakanlığı çalışanlarını hacklemek üzere iki veya üç girişimde bulunmakla suçlanacak.

Siber saldırı, mevcut servis personeli ve bazı gazilerle bir bordro verileri ele geçirildi. Açığa çıkanlar büyük ölçüde isimler ve banka bilgileri olduğu düşünülüyor.

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