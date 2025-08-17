Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'deki dev holdingin gözü ünlü firmanın madenlerinde! 1 milyar dolarlık krizi sona erdirecek hamle

Türkiye'deki dev holdingin gözü ünlü firmanın madenlerinde! 1 milyar dolarlık krizi sona erdirecek hamle

- Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Nurol Holding, Toronto merkezli Alamos Gold'un Çanakkale'deki 3 altın ve gümüş madenini almak için kolları sıvadı. Görüşmeler devam ederken madenlerin satılması halinde Alamos'un Türkiye'ye karşı açtığı 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması davası sona erebilir.

İnşaat, savunma, madencilik alanında faaliyet gösteren Nurol Holding, Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold’un Çanakkale’de bulunan üç altın ve gümüş madenini satın almak üzere görüşmelere başladı.

Satın almanın gerçekleşmesi durumundaysa Alamos’un Türkiye’ye karşı açtığı 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması davası da sona erebilir.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Alamos’un en önemli yatırımı olan Kirazlı Altın Madeni Projesi, 2019’da ruhsat yenilenmemesi ve orman izninin iptal edilmesi nedeniyle durdurulmuştu.

40 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞLARDI

Alamos, 2021’de Türkiye’ye karşı “kamulaştırma ve adil olmayan muamele” iddiasıyla Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi’ne başvurmuştu.

Şirket, 2010’da 40 milyon dolara satın aldığı varlıkların 1 milyar dolardan fazla değer kazandırdığını ve projenin ömrü boyunca Türkiye’ye 551 milyon dolar gelir sağlayacağını öne sürmüştü.

Taraflar, 2 Temmuz’da vardıkları anlaşma ile dava sürecini askıya aldı.

BU YIL DEĞERİ YÜZDE 32 ARTTI

Nurol Holding; inşaat, savunma, turizm ve madencilik gibi alanlarda faaliyet gösteriyor ve Türkiye’de hâlihazırda iki altın ve gümüş madeni işletiyor.

Toronto merkezli Alamos Gold ise Kanada, Meksika ve ABD’de maden işletmelerine sahip.

Şirket hisseleri bu yıl yüzde 32 değer kazanırken, 2018 sonundan bu yana yedi kat artış gösterdi.

