Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de günübirlik işlere giden 60 yaşındaki Cevahir İnan, 'seni işe götüreceğim' diyen kişi tarafından öldürüldü. Kadını gasp eden şüpheliler cesedi ormanlık alana attı.

Korkunç olayın adresi Mersin oldu. Akdeniz ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Cevahir İnan, günübirlik işlere giderek geçimini sağlıyordu.

Evinden 'Seni işe götüreceğiz' denilerek alınan Cevahir İnan'ın cesedi ormanda bulundu. Kadının silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Mersin'de komşu dehşeti! 60 yaşındaki kadını tek cümleyle evinden alıp öldürdü - 1. Resim

KOMŞUSU ÖLDÜRDÜ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yütürülen soruşturma çerçevesinde şüphelinin H.A. oluğu belirlendi. Yapılan saha taraması, güvenlik kamerası incelemelerinde H.A'nın aynı mahallede ikamet eden Cevahir İnan'ı kendisinin kullandığı araca bindirdiği, bir süre sonra silahla ateş edip öldürerek cesedini ormanlık alana bıraktığı tespit edildi. JASAT'ın düzenlediği operasyonla şüpheli H.A. yakalandı.

Mersin'de komşu dehşeti! 60 yaşındaki kadını tek cümleyle evinden alıp öldürdü - 2. Resim

SİLAHI ÖDÜNÇ ALMIŞ

Gözaltına alınan şüpheli, cinayette kullandığı silahı arkadaşı B.Ö.'den ödünç aldığını ve olayı gerçekleştirdikten sonra da geri teslim ettiğini itiraf etti. Maktulün üzerinde bulunan ziynet eşyalarını çaldığını kabul eden şüpheli, bir kuyumcuya sattığını itiraf etti.

Ekipler, tabancanın sahibi B.Ö.'yü de yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı ve arkadaşı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de komşu dehşeti! 60 yaşındaki kadını tek cümleyle evinden alıp öldürdü - 3. Resim

Öldürdüğü kadının altınlarını satarken kuyumcudaki güvenlik kamerasınca da görüntülenen zanlının ifadesinde emanat aldığı silahla tek başına planladığı cinayeti işleyip, ziynet eşyalarını aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

