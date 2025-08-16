Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da feci olay: Mesai arkadaşına çekiçle dehşeti yaşattı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerindeki tartışma kanlı bitti. 18 yaşındaki şahıs, tartıştığı kişi tarafından çekiçle ağır şekilde darbedildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı genç İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, iş yerinde tartıştığı 18 yaşındaki genci çekiçle öldüresiye darbetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki çalışan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇEKİÇLE MESAİ ARKADAŞINI DÖVDÜ

Tartışmanın büyüdüğü olayda henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, Kusay A.'yı (18) çekiçle darbetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

