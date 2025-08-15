Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bursa'da AVM otoparkında yangın! 6 araç küle döndü

Bursa'da AVM otoparkında yangın! 6 araç küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da AVM otoparkında yangın! 6 araç küle döndü
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'daki bir AVM'nin dış otoparkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Otluk alanda başladığı belirtilen yangın, kısa sürede otoparkta park halinde bulunan araçlara sıçradı. İlk belirlemelere göre en az 6 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın öğle saatlerinde İKEA mağazasının da bulunduğu Anatolium AVM'nin dış otoparkı yanındaki otluk alanda başladı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, söndürülmeden atılan bir sigara izmariti kuru otları tutuşturdu.

Bursa'da AVM otoparkında yangın! 6 araç küle döndü - 1. Resim

KONTROL ALTINA ALINDI

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı ve yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında AVM'de herhangi bir tahliye yapılmadı, ancak otopark alanı güvenlik çemberine alındı.

Bursa'da AVM otoparkında yangın! 6 araç küle döndü - 2. Resim

''İHMAL YÜZÜNDEN ARAÇLARIMIZ YANDI'

Yangın sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı, otopark alanındaki otların temizlenmemiş olmasına tepki gösterdi. "Bu ihmal yüzünden araçlarımız yandı" diyen vatandaşlar, daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeni ve sorumluların belirlenmesi için güvenlik kameraları inceleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Kimse bizi karalayamaz' dedi, isyan etti! Tarihi eser sattığı söylenen işletme sahibinden cevap geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'un ilk mescidinde yıllar sonra ilk namaz... 900 yıllık Kale Mescidi dualarla açıldı - YaşamŞehrin 900 yaşındaki ilk mescidinde yıllar sonra ilk namazTarımı da turizmi de bitirecek tehlike! Uzmanlar tarih verdi: Ağrı Dağı takke buzulunu kaybediyor - YaşamTarımı da turizmi de bitirecek tehlike: Uzmanlar tarih verdi, takkesini kaybediyorPetek yok, kovan yok… Kütük’te üretiyor, yiyen tadına doymuyor! “Dünyada birinci” - YaşamPetek yok, kovan yok… Kütük’te üretiyor, yiyen bayılıyorAvcılar'da faciaya ramak kala! Son anda önlendi - YaşamAvcılar'da faciaya ramak kala! Son anda önlendiSucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi  - YaşamSucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı!Sivas tarihi camisine kavuşuyor! Kayıp mezar taşı da gün yüzüne çıkarılıyor - YaşamKayıp mezar taşı bulundu, şehir 460 yıllık camisine kavuşuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...