Orman yangınları son durum: Bursa, Bartın ve Kocaeli Karamürsel orman yangını söndü mü, neden çıktı?

Türkiye’nin farklı bölgelerinden bugün peş peşe orman yangını haberleri geldi. Kocaeli, Bursa ve Bartın’da çıkan yangınlara ekipler hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, Suludere Mahallesi yakınlarında başlayan yangın ise vatandaşları endişelendirdi.

ORMAN YANGINLARI SON DURUM

Türkiye’nin üç farklı noktasında aynı gün içinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Kocaeli, Bursa ve Bartın’da etkili olan yangınlara ekipler hem havadan hem karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Sıcak hava, düşük nem oranı ve zaman zaman şiddetlenen rüzgar, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

KOCAELİ KARAMÜRSEL YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Suludere Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Yangın henüz tamamen kontrol altına alınmadı ancak ekiplerin yoğun çalışmalarıyla alevlerin ilerlemesi durdurulmaya çalışılıyor. Bölgeye gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

BURSA VE BARTIN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Bursa’nın İznik ilçesi Bayındır Mahallesi civarındaki makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler hem karadan hem havadan müdahale ediyor.

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çevrede güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Bartın’ın Amasra ilçesinde ise Ahatlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yamaç arazideki rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Her iki yangında da kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

KOCAELİ, BURSA VE BARTIN YANGINLARI NEDEN ÇIKTI?

Üç farklı bölgede meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Yetkililer, yangın sonrası detaylı inceleme yaparak kesin nedenleri belirleyeceklerini ifade ediyor.