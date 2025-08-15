Hatay'da yangın paniği! Kısa sürede kontrol altına alındı
Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesi çıkan orman yangını bölgede paniğe neden olurken, alevler ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde saat 22.56'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE KONTROL ALTINDA
Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından saat 23.42 itibariyle orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.
Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışması devam ediyor.
