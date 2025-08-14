Orman yangınlarında son durum: Mersin ve Hatay'da alevlerle mücadele

Orman yangınlarına ekiplerin aralıksız müdahale sürerken, Mersin ve Hatay'dan yangın haberi geldi.

MERSİN

Mersin'in Anamur Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini belirtti.

Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangınını değerlendiren Toros, şöyle konuştu:

"18 araçla müdahaleye başladık. 2 helikopterimiz şu an havadan müdahale ediyor. 1 helikopterimiz de yolda. 18 aracımızın 5'i arazöz, 2'si itfaiye aracı, 2'si su tankeri. Ovabaşı Mahallesi'ni tedbir amaçlı boşaltma kararı verdik. Bununla alakalı da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor."

Toros, Silifke'nin Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına da havadan müdahalenin 2 uçak ve 9 helikopterle sürdüğünü söyledi.

Karadan çalışmaların da orman teşkilatının güçlü ekibi, AFAD, jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri ile kamu kurumlarına ait araçlarla devam ettiğini dile getiren Toros, "Toplam 373 araçla yangına müdahale edecek şekilde hareket ediyoruz. Bu araçların 114'ü arazöz, 67'si orman teşkilatımıza ait, 44 de su ikmal aracımız var." dedi.

HATAY

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Bektaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yer ekibiyle, 5 arazöz ve 2 helikopter sevk edildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.