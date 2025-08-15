Mersin'in iki ilçesi alev alev! Mahalleler boşaltıldı, evler küle döndü

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, orman yangınlarını da beraberinde getirdi. İnsan faktörünün de devreye girmesiyle birçok kentteki ormanlardan alevler yükseldi. O illerden birisi de Mersin olurken, iki bölgede çıkan yangınlara müdahale sürüyor.

ANAMUR ALEV ALEV

Mersin'in Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdü. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığı yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde de ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı.

Mersin Valisi Atilla Toros, Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığını bildirmişti.

SİLİFKE DE ALEVLERE TESLİM

Mersin'in Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmaları devam ediyor.

EVLER KÜLE DÖNDÜ

Dün açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer; Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinde geniş alanların zarar gördüğünü, Kırtıl ve İmamuşağı'nda evlerin yüzde 70'inin yandığını ifade etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: