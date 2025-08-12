Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'de vahşet! Yol kenarında kadını öldürüp intihara kalkıştı

Mersin'de vahşet! Yol kenarında kadını öldürüp intihara kalkıştı

Mersin'de bir adam yol kenarında tartıştığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı. O anlar kameralara yansırken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. 

Mersin-Antalya D-400 karayolu Anamur ilçesi Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde iddiaya göre, evli olduğu öğrenilen şüpheli N.Ş., (40), başka bir araçtan inen kadın arkadaşı Songül P. (38) ile tartıştı.

KADIN ÖLDÜ, ADAM HASTANEDE

Çıkan tartışmada N.Ş. tüfekle önce kadını vurdu, ardından da aynı silahı çenesine dayayıp ateş etti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hayat belirtisi bulunan çifti ambulans alarak ilk müdahaleyi yaptı. Kadın kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan N.Ş. ise önce ilçedeki özel bir hastaneye ardından da Mersin'e sevk edildi.

Mersin'de vahşet! Yol kenarında kadını öldürüp intihara kalkıştı - 1. Resim

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan olay anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde siyah renkli bir araçtan inen kadının yanına kırmızı otomobilde bekleyen erkek arkadaşı gelerek önce tartıştı ardından da tüfekle Songül P.'yi sonra kendini vurması yer aldı.

Mersin'de vahşet! Yol kenarında kadını öldürüp intihara kalkıştı - 2. Resim

Yaşanan trajedik olayla ilgili soruşturma sürüyor.

