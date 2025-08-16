Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'deki orman yangınıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin'de Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, bölgede su borusu yapımı sırasında kaynak yaptıkları ve yangının çıkmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle yüklenici firma sahibi Ş.K. ile işçiler R.G, B.S, M.A.A, H.B. ve M.H.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yüklenici firma sahibi Ş.K. ile işçiler R.G, M.A.A, H.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.H.U. ve B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'deki orman yangınıyla ilgili 4 kişi tutuklandı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti. Açıklamada, 10 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 984 hanenin boşaltıldığı, dumandan etkilenen 17 kişinin ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği kaydedilmişti.

