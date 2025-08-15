5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Büyük orman yangınının dumanı komşu kentin üzerini kapladı

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği şu günlerde yurdun dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu Kocaeli, Kırklareli, Adıyaman ve Karaman'da orman yangınları çıktı. Mersin'de ise önceki gün başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ'DE ORMAN YANGINI

Kocaeli'nin Karamürsel Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ BÖLGEDE

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi. Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

1 MAHALLEDE TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Akçat Mahallesi'nde tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı.

"HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karamürsel'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlere karşı mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

YANGININ DUMANI BURSA'YA ULAŞTI

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesine ulaştı. Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Rüzgarla yayılan duman yüzünden söz konusu bölgelerde is kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

KIRKLARELİ'DE ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yeni Sanayi Sitesi yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu ve D-100 kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Avrupa Otoyolu ve D-100 kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

YOĞUN DUMAN NEDENİYLE ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Öte yandan Lüleburgaz-Babaeski D-100 kara yolunda duman nedeniyle 6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yangının Lüleburgaz ilçesinin Bahçivan Mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun mücadele sarf etti. Hürriyet Mahallesi'nde ise bazı vatandaşlar ağıllarındaki hayvanları güvenli bölgelere tahliye etti. İtfaiye ekipleri de dumandan etkilenen bir köpeği kurtardı.

YETKİLİLER YANGIN BÖLGESİNDE

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

KARAMAN

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyü ve Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alan ile Sarıveliler ilçesine bağlı Daran köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 2 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

ADIYAMAN

Bir yangın haberi de Adıyaman'dan geldi. Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MERSİN

Mersin'in Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdü. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla 4 helikopter havadan müdahaleye yeniden başladı.

Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü yangının enerjisinin düşürüldüğü öğrenildi.