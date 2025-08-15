Bursa'da yangın nerede? 15 Ağustos Bursa yangınında son durum

Bursa’nın İznik ilçesi ile Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi arasında başlayan yangın gündemde yer aldı. 'Bursa'da yangın nerede' merak edilirken İznik ve Karamüsel yangını son durum kontrol ediliyor.

BURSA'DA YANGIN NEREDE?

Yangın, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi’nde makilik alanda başlayarak Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Suludere Mahallesi’ndeki ormanlık alana sıçradı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle öğle saatlerinde çıkan yangın, Karamürsel-İznik kara yolu kenarına kadar ulaşarak bölgedeki araçları ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Yangının çıkış noktası olarak İznik’teki makilik alan gösterilse de rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı.

Yoğun duman, Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesine kadar ulaşarak gökyüzünü kapladı.

Bölge sakinlerinin dumanları fark etmesiyle olay yerine hızla Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve İznik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının zengin bitki örtüsüne sahip bir alanda başlaması, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

15 AĞUSTOS BURSA YANGININDA SON DURUM

15 Ağustos 2025 tarihinde başlayan yangın, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı.

Bursa’nın İznik ilçesi Bayındır Mahallesi’nde makilik alanda çıkan yangın, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Suludere Mahallesi’ndeki ormanlık alana sıçrayarak büyümeye devam ediyor.

Bölgeye Bursa merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri helikopterlerle havadan, arazözlerle karadan müdahale ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler alevlerin yayılmasını durdurmak için yoğun bir mücadele veriyor.