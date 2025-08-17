Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Direksiyon başında son lokma! 61 yaşındaki sürücü vefat etti

Direksiyon başında son lokma! 61 yaşındaki sürücü vefat etti

- Güncelleme:
Direksiyon başında son lokma! 61 yaşındaki sürücü vefat etti
Adıyaman’da ekmek yerken nefes borusuna parça kaçan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki Nurettin Çevik’in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Feci olay, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 

EKMEK BOĞAZINA KAÇINCA KALDIRIMA ÇARPTI

İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Nurettin Çevik (61), direksiyon başındayken yemeye çalıştığı ekmek parçası nefes borusuna kaçtı. Nefes borusuna ekmek parçası kaçması sonucu fenalaşarak nefessiz kalan ve panikleyen Çevik, aracın kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı.

Direksiyon başında son lokma! 61 yaşındaki sürücü vefat etti - 1. Resim

HASTENEDE CAN VERDİ

Kazada, Nurettin Çevik ve araçta bulunan Hacire Çevik yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Nurettin Çevik, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti. 

Direksiyon başında son lokma! 61 yaşındaki sürücü vefat etti - 2. Resim

OTOPSİ YAPILACAK

Çevik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Direksiyon başında son lokma! 61 yaşındaki sürücü vefat etti - 3. Resim

