Üniversitedeki skandalı genç kız ortaya çıkardı! Öğretim görevlisinin sonu fena oldu

Olay, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yaşandı.

KIZ ÖĞRENCİYE ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde çalışan doktor öğretim görevlisi M.B., bölümdeki öğrencisine uygunsuz mesajlar attı. Bunun üzerine kız öğrenci vakit kaybetmeden durumu fakülte yönetime bildirdi. Durumun üniversite yönetimine aktarılmasının ardından bahse konu öğretim görevlisi hakkında görevinden uzaklaştırma kararı alınarak soruşturma başlatıldı.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Üniversite tarafından yapılan tahkikattın tamamlanmasının ardından öğretim görevlisi hakkında 'kamu görevinden çıkarma' teklifi ile konu Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi. Üniversite yönetimi tarafından sürecin hassas ve tüm detaylarıyla ilerledi öğrenilirken bahse konu öğretim görevlisinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ve en ağır cezanın uygulanması istendi.