Hayatını kabusa çeviren cümle: Haftalık 90 bin kazanacaksın! Çete liderinin yaşı şaşırttı

Sosyal medya dolandırıcıların iştahını kabartmaya devam ediyor. Kahramanmaraşlı 28 yaşındaki işsiz genç, sosyal medyada gördüğü ‘Haftalık 90 bin TL kazanmak ister misin?' yazılı reklama kandı, hayatının kabusunu yaşadı.

Yüksek kazanç vaadiyle Adana'ya kadar giden genç, şüphelilerin ağına düştü.

EVİNDEN ALDILAR ADANA'YA GETİRDİLER

Aracının olmamasını söylemesi üzerine şahıslar taksiyle E.A.'yı Kahramanmaraş'taki evinden alıp önce Adana'da bir ofise ardından da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir eve götürdü.

NE İSTEDİLERSE HER ŞEYİ YAPTI

Burada yapılan görüşmeler sonrası ikna edilen E.A., evde yaşamaya başladı ve şüpheliler E.A.'dan yeni telefon hattı çıkarmasını, banka hesabı açıp hesabın kontrolünü kendilerine vermesini istedi.

ÇETE ÜYELERİ UYUYUNCA EVDEN KAÇTI

İlk başta şahısların isteklerini kabul eden E.A., bir süre sonra eve gelip giden kişilerden şüphelenip evden ayrılmak istedi. Şüpheliler tarafından engellenen genç, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde şüphelilerin uyumasını fırsat bilip evden kaçarak Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu.

SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDILAR

Polis merkezindeki ekiplerin durumu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken operasyonda evde bulunan Y.G. (41), F.B. (32), A.E. (28), H.A. (29), S.İ. (23), S.O. (25), M.A. (29) gözaltına alındı.

ÇETE LİDERİ 24 YAŞINDA!

Çetenin lideri olduğu belirlenen ve 25 farklı dosyadan aranması olan D.K. (24) ise farklı bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin hiçbirinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.