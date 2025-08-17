“İnsanlık nerede?” dedirten olay! Yaşlı adam can verdi, düğün durmadı

Feci kaza saat 22.30 sıralarında Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı Burdur-Fethiye karayolu Halk Plajı mevkiinde meydana geldi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Edinilen bilgilere göre anayol kenarındaki bir düğüne gelen 84 yaşındaki Cavit Suna'ya düğün çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken Burdur'dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Engin D.(34) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Suna'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZEYE RAĞMEN DÜĞÜN EĞLENCESİ DURMADI

Kaza sonrası bölgeye gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Cavit Suna'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olay sonrası çalışmalar esnasında cenaze yolda dururken düğün salonundaki eğlence devam etti. Bir tarafta talihsiz adamın yakınları ağıtlar yakarken diğer tarafta düğüne gelenlerin eğlenmesi dikkat çekti.

Otomobil sürücüsü Engin D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.