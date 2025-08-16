Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da korkunç kaza! Can kaybı ve ağır yaralılar var

Bursa'da korkunç kaza! Can kaybı ve ağır yaralılar var

- Güncelleme:
Bursa'da korkunç bir kaza meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı olayda, 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da korkunç bir kaza maydana geldi.

BURSA'DA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 3 AĞIR YARALI

Kaza, saat 18.30 Mustafakemalpaşa ilçesi Körekem Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erkan Irmak (29) yönetimindeki 16 BKU 005 plakalı Tofaş otomobil ile karşı yönden gelen Ümit Çakır (33) idaresindeki 16 BJF 95 plakalı Tofaş otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da korkunç kaza! Can kaybı ve ağır yaralılar var - 1. Resim

Çarpışmanın şiddetiyle, 16 BKU 005 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erkan Dinç (30) olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan Savaş Ayhan (31), sürücü Erkan Irmak ve diğer aracın sürücüsü Ümit Çakır ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

