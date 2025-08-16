Bursa elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ listeyi paylaştı

Bursa’daki elektrik kesintisi, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir. Kesintiler belirli saatler arasında üç ilçede etkisini gösterdi.

UEDAŞ, kesintiden etkilenen bölgeler hakkında bilgilendirme yaptı. Vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak adına çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi.

Elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen bölgeler hakkında güncel bilgi almak için UEDAŞ’ın resmi internet adresi üzerinden öğrenilebiliyor.

BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'nın Gemlik, Karacabey ve Orhangazi ilçelerinde 16 Ağustos Cumartesi günü elektrikler kesilecektir. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa'nın üç ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrikler belirli saatler arasında gelecektir. Detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ