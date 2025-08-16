Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ listeyi paylaştı

Bursa elektrik kesintisi: Bursa&#039;da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ listeyi paylaştı
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Bursa’da 16 Ağustos Cumartesi günü yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Gemlik, Karacabey ve Orhangazi ilçeleride elektrikler kesilecektir. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte UEDAŞ elektrik kesintisi detayları...

Bursa’daki elektrik kesintisi, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir. Kesintiler belirli saatler arasında üç ilçede etkisini gösterdi.

UEDAŞ, kesintiden etkilenen bölgeler hakkında bilgilendirme yaptı. Vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak adına çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi.

Elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen bölgeler hakkında güncel bilgi almak için UEDAŞ’ın resmi internet adresi üzerinden öğrenilebiliyor. 

Bursa elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ listeyi paylaştı - 1. Resim

BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'nın Gemlik, Karacabey ve Orhangazi ilçelerinde 16 Ağustos Cumartesi günü elektrikler kesilecektir. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa'nın üç ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. 

Elektrikler belirli saatler arasında gelecektir. Detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ

BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ listeyi paylaştı - 2. Resim

BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ listeyi paylaştı - 3. Resim

BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ listeyi paylaştı - 4. Resim

