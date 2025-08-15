Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent EDAŞ tarafından Ankara elektrik kesintisi listesi tek tek paylaşıldı. Buna göre 15 Ağustos 2025 Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu.

Başkent EDAŞ'ın yaptığı duyuruya göre şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle kentin birçok ilçesinde belirli saatler arasında elektrik verilemeyecek. Ankaralılar, "15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

15 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

16 Ağustos 2025 Cıuma günü Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Elmadağ, Etimesgut, Çubuk, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan ve Şereflikoçhisar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Şebekeye iyileştirme sebebiyle gerçekleşecek elektrik kesintileri genellikle 08:00 veya 09:00 saatlerinde başlayıp 17:00 saatleri arasında bitecektir.