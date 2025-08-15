Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos'ta Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?
Başkent EDAŞ tarafıdan yapılan açıklamaya göre, bazı bölgelerde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek elektrik kesintisinde Ankara'nı birçok ilçe ve mahallesi etkilecek. Peki, 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, saatler ve etkilenecek yerlerin listesi…

Başkent EDAŞ tarafından Ankara elektrik kesintisi listesi tek tek paylaşıldı.  Buna göre 15 Ağustos 2025 Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu.

Başkent EDAŞ'ın yaptığı duyuruya göre şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle kentin  birçok ilçesinde belirli saatler arasında elektrik verilemeyecek. Ankaralılar, "15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

15 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 

16 Ağustos 2025 Cıuma günü Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Elmadağ, Etimesgut, Çubuk, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan ve Şereflikoçhisar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Şebekeye iyileştirme sebebiyle gerçekleşecek elektrik kesintileri genellikle 08:00 veya 09:00 saatlerinde başlayıp 17:00 saatleri arasında bitecektir.

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

15 AĞUSTOS ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 12. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 13. Resim

