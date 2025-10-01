Antalya'da ilginç kaza! Alkollü motosiklet sürücüsü yol kenarındaki levhaya kafasını çarptı

Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda dün akşam seyir halindeki Ahmet Ö.'nün kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ahmet Ö. yol kenarında bulunan 'çöp atma' uyarısının yer aldığı levhaya başını çarptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI, DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Ö.'nün başında kask olmadığı, hastanede yapılan kontrolde ise 0.55 promil alkollü olduğu belirlenirken hayati tehlikesinin de bulunduğu bildirildi.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer taraftan motosiklet sürücüsünün dörtlü sinyal lambalarını yakıp yolda uzun süre şerit değiştirerek ilerlediği, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve tabelaya çarpma anı aynı istikamette seyir halindeki bir otomobildekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.