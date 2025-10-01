Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da ilginç kaza! Alkollü motosiklet sürücüsü yol kenarındaki levhaya kafasını çarptı

Antalya'da ilginç kaza! Alkollü motosiklet sürücüsü yol kenarındaki levhaya kafasını çarptı

Antalya'da alkollü olduğu belirlenen Ahmet Ö., motosikletiyle yol kenarında bulunan 'çöp atma' yazılı uyarı levhasına doğru ilerleyerek kafasını çarptı. Ağır yaralanan Ahmet Ö.'nün kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda dün akşam seyir halindeki Ahmet Ö.'nün kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ahmet Ö. yol kenarında bulunan 'çöp atma' uyarısının yer aldığı levhaya başını çarptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI, DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Ö.'nün başında kask olmadığı, hastanede yapılan kontrolde ise 0.55 promil alkollü olduğu belirlenirken hayati tehlikesinin de bulunduğu bildirildi.

Antalya'da ilginç kaza! Alkollü motosikletli sürücüsü yol kenarındaki levhaya kafasını çarptı - 1. Resim

KAZA ANI KAMERADA

Diğer taraftan motosiklet sürücüsünün dörtlü sinyal lambalarını yakıp yolda uzun süre şerit değiştirerek ilerlediği, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve tabelaya çarpma anı aynı istikamette seyir halindeki bir otomobildekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

