Eskişehir'de Tesla kontrolden çıktı! Bariyere saplandı    

Dün akşam saatlerinde Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde Ömür mevkiinde Tesla marka araç, sağanak yağış sebebiyle ıslak zeminde seyir halindeyken kontrolden çıktı.

BARİYER ARACI DELDİ GEÇTİ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun kenarındaki bariyere adeta ok gibi saplandı. Çarpışmanın etkisiyle bariyer aracın bir tarafından girdi diğer tarafından çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.