Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eskişehir'de Tesla kontrolden çıktı! Bariyere saplandı    

Eskişehir'de Tesla kontrolden çıktı! Bariyere saplandı    

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eskişehir&#039;de Tesla kontrolden çıktı! Bariyere saplandı    
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de ıslak zeminde kontrolden çıkan Tesla marka araç bariyere saplandı. Meydana gelen kazada maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde Ömür mevkiinde Tesla marka araç, sağanak yağış sebebiyle ıslak zeminde seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Eskişehir'de Tesla kontrolden çıktı! Bariyere saplandı     - 1. Resim

BARİYER ARACI DELDİ GEÇTİ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun kenarındaki bariyere adeta ok gibi saplandı. Çarpışmanın etkisiyle bariyer aracın bir tarafından girdi diğer tarafından çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kredi kartı faizlerinde indirim! Yeni dönem bugün resmen başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esrarengiz cinayette 'polis yeleği' detayı! Geniş çaplı soruşturma başlatıldı - 3. SayfaEsrarengiz cinayette 'polis yeleği' detayıMersin'de yaşlı çifti trafik kazası ayırdı: Feci şekilde can verdi! - 3. SayfaYaşlı çifti trafik kazası ayırdı: Feci şekilde can verdi!Isparta'da 71 suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - 3. Sayfa71 suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandıSinop'ta piyasaya sahte altın süren çete çökertildi - 3. SayfaPiyasaya sahte altın süren çete çökertildiBitlis'te polisi şaşkına çeviren operasyon: Midelerinden kapsül kapsül uyuşturucu çıktı! - 3. SayfaMidelerinden kapsül kapsül uyuşturucu çıktı!Diyarbakır'da facia! 4 kişi girdikleri kuyuda hayatını kaybetti - 3. Sayfa4 kişi girdikleri kuyuda hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...