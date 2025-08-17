Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Protestolar beşinci günde şiddetlendi! Sırbistan'da maskeli grup hükümet binasını yaktı

Protestolar beşinci günde şiddetlendi! Sırbistan'da maskeli grup hükümet binasını yaktı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Protestolar beşinci günde şiddetlendi! Sırbistan&#039;da maskeli grup hükümet binasını yaktı
Sırbistan, Protestolar, Şiddet, Polis Müdahale, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Sırbistan’da sokaklar savaş alanına döndü. Valjevo’da iktidar partisi ofisi ateşe verildi, polis şok bombalarıyla müdahale etti.

Sırbistan’da hükümet karşıtı protestolar beşinci gecesinde şiddet sarmalına dönüştü. 

İktidardaki Sırp İlerleme Partisi'ne (SNS) ait ofisler, Valjevo kentinde maskeli protestocular tarafından ateşe verildi. Ülkede günlerdir süren protesto dalgası, devletin zirvesini sarsacak boyuta ulaştı.

Valjevo’daki saldırı sonrası olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, göstericilere şok bombaları ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Belgrad ve Novi Sad’da ise protestolara çok sayıda polisin konuşlandırılması dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan videolarda, Valjevo’da bir vatandaşın polislerce darbedildiği anlar yer aldı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı ise güvenlik güçlerine yönelik tüm suçlamaları reddederek, “yasal müdahale” açıklaması yaptı.

Protestolar beşinci günde şiddetlendi! Sırbistan'da maskeli grup hükümet binasını yaktı - 1. Resim

RUSYA'DAN VUČİĆ'E AÇIK DESTEK

Gösterilerin şiddetlenmesiyle birlikte Rusya, doğrudan bir açıklamayla Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’e destek verdi. Moskova’dan yapılan açıklamada, “Kardeş Sırbistan'daki olaylara kayıtsız kalamayız” denildi ve “şiddet yanlısı kalabalıkların kamu düzenini tehdit ettiği” vurgulandı.

Protestolar beşinci günde şiddetlendi! Sırbistan'da maskeli grup hükümet binasını yaktı - 2. Resim

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Kasım 2024’te Novi Sad’daki tren istasyonunun çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği trajedi, ülkede büyük öfkeye neden olmuştu. Kamuoyunda bu çöküş, Vučić hükümetinin yolsuzlukları ve liyakatsizliği ile ilişkilendirildi. O tarihten bu yana ülke genelinde neredeyse her gün protestolar düzenleniyor.

Özellikle SNS’nin koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Sırp Radikal Partisi’nin binaları da protestocuların hedefi oldu. Belgrad’daki gösterilerde parti bayrakları yırtıldı, camlar kırıldı.

Protestolar beşinci günde şiddetlendi! Sırbistan'da maskeli grup hükümet binasını yaktı - 3. Resim

AVRUPA'DAN İNSAN HAKLARI UYARISI

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, Sırbistan’da polis müdahalesine dair “orantısız güç kullanımı” iddialarına dikkat çekerek Belgrad’a “gerilimi düşürün, keyfi tutuklamaları durdurun” çağrısında bulundu.

VUČİĆ'TEN GERİ ADIM YOK

Gösterilere karşı kararlılığını sürdüren Cumhurbaşkanı Vučić, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “şiddet zayıflığın göstergesidir” ifadelerini kullanarak, protestoları “yabancı destekli bir darbe girişimi” olarak tanımladı. Erken seçim çağrılarına ise yine net bir dille hayır dedi.

Kaynak: Dış Haberler

281 gün sonra golle dönmüştü! Galatasaray yönetiminden Mauro Icardi kararıTürkiye'deki dev holdingin gözü ünlü firmanın madenlerinde! 1 milyar dolarlık krizi sona erdirecek hamle
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Katliam ordusu yeni aşamaya geçiyor! "Karadan havadan vuracağız" - DünyaKatliam ordusu yeni aşamaya geçiyor!ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı varDünya liderleri Beyaz Saray yolunda! Zelenskiy’yi Trump’tan korumak için Washington’a gidiyorlar - DünyaDünya liderleri Beyaz Saray yolunda!Trump ve Putin’in sırları otel yazıcısında unutulmuş! Gizli belgeler ortalığa saçıldı, program apar topar iptal edildi - DünyaZirvede fiyasko! Gizli belgeler ortaya saçılınca...EOKA yetmedi, şimdi de çocukları sahaya sürdüler! Rumlardan Maraş'a işgal tehdidi - DünyaRumlardan Maraş'a işgal tehdidi!273 kişilik uçakta patlama! Motor havada alev aldı! - Dünya273 kişilik uçakta patlama! Motor havada alev aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...