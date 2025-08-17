Protestolar beşinci günde şiddetlendi! Sırbistan'da maskeli grup hükümet binasını yaktı

Sırbistan’da hükümet karşıtı protestolar beşinci gecesinde şiddet sarmalına dönüştü.

İktidardaki Sırp İlerleme Partisi'ne (SNS) ait ofisler, Valjevo kentinde maskeli protestocular tarafından ateşe verildi. Ülkede günlerdir süren protesto dalgası, devletin zirvesini sarsacak boyuta ulaştı.

Valjevo’daki saldırı sonrası olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, göstericilere şok bombaları ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Belgrad ve Novi Sad’da ise protestolara çok sayıda polisin konuşlandırılması dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan videolarda, Valjevo’da bir vatandaşın polislerce darbedildiği anlar yer aldı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı ise güvenlik güçlerine yönelik tüm suçlamaları reddederek, “yasal müdahale” açıklaması yaptı.

RUSYA'DAN VUČİĆ'E AÇIK DESTEK

Gösterilerin şiddetlenmesiyle birlikte Rusya, doğrudan bir açıklamayla Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’e destek verdi. Moskova’dan yapılan açıklamada, “Kardeş Sırbistan'daki olaylara kayıtsız kalamayız” denildi ve “şiddet yanlısı kalabalıkların kamu düzenini tehdit ettiği” vurgulandı.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Kasım 2024’te Novi Sad’daki tren istasyonunun çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği trajedi, ülkede büyük öfkeye neden olmuştu. Kamuoyunda bu çöküş, Vučić hükümetinin yolsuzlukları ve liyakatsizliği ile ilişkilendirildi. O tarihten bu yana ülke genelinde neredeyse her gün protestolar düzenleniyor.

Özellikle SNS’nin koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Sırp Radikal Partisi’nin binaları da protestocuların hedefi oldu. Belgrad’daki gösterilerde parti bayrakları yırtıldı, camlar kırıldı.

AVRUPA'DAN İNSAN HAKLARI UYARISI

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, Sırbistan’da polis müdahalesine dair “orantısız güç kullanımı” iddialarına dikkat çekerek Belgrad’a “gerilimi düşürün, keyfi tutuklamaları durdurun” çağrısında bulundu.

VUČİĆ'TEN GERİ ADIM YOK

Gösterilere karşı kararlılığını sürdüren Cumhurbaşkanı Vučić, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “şiddet zayıflığın göstergesidir” ifadelerini kullanarak, protestoları “yabancı destekli bir darbe girişimi” olarak tanımladı. Erken seçim çağrılarına ise yine net bir dille hayır dedi.