Gazze için gergin bekleyiş: Gözler Hamas’ta

SEVİL NURİYEVA - ABD Başkanı Donald Trump’ın teklif ettiği 20 maddelik barış planına Hamas’ın cevabı bekleniyor. Trump’ın “cevap vermesi için üç dört gün veriyorum” sözlerinin ardından Hamas’a yakın kaynaklar, yabancı ajanslara “karar almak için birkaç güne daha ihtiyaç duyuluyor” dedi. Katar’ın başşehri Doha’daki müzakerelere yakın yetkililer, Hamas içinde plana dair iki farklı yaklaşım bulunduğu bilgisini verdi.

BAZI MADDELERE İTİRAZ VAR

Bir grup, önceliğin ateşkes olduğunu savunarak şartsız onayı desteklerken, diğer grup silahsızlanma ve sınır dışı etme gibi maddelere karşı çıkıyor. Hamas, ateşkesin sağlanmasını istese de bunun temel ilkelerden taviz verilerek gerçekleşmesine karşı duruyor. Hamas’ın, İsrail’in suikastlarla ateşkesi ihlal etmeyeceğine dair uluslararası garanti istediği de öne sürüldü.

ABD basınının adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberlerde “Katar, Mısır ve Türkiye, Hamas’a barış planını kabul etmesi yönünde çağrıda bulundu” denildi. Kaynaklara göre, üç ülkenin üst düzey yetkilileri son 24 saat içinde Hamas liderleriyle iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Bu temasların, barış planının kabul edilmesi için yürütülen diplomatik çabaların bir parçası olduğu ifade edildi.

PROF. KÖNİ: HİTLER GİBİ

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, Hamas’ın planı kabul etmemesi durumunda yaşanabilecekleri gazetemize değerlendirdi.

Trump’ın hazırladığı planın onay sürecini Hitler’in II. Dünya savaşı sırasında Çekoslovakya’ya sunduğu plana benzeten Prof. Köni “Hamas’ın planı kabul etmemesi durumunda ABD, açıkça İsrail’in soykırımını destekleyeceğini açıkladı. Barış isteyen taraflar Trump’ın planı karşısında dönüş yapmaya başladı. Trump’ın planı Hitler’in Çekoslovakya’ya sunduğu planla aynı, ‘Burasını bana bırakıyorsunuz’ dedi ve imzalattırdı. Bundan sonra, gözünü kestirdiği küçük ve güçsüz bir ülkeye saldıran büyük devlet, ‘Al sana barış anlaşması, buralardan da gideceksin, kabul ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorsan soykırım uygulayacağım’ tehdidi ortaya çıkar” dedi.

Planın üzerinde oturulup tartışılması gerektiğini söyleyen Prof. Köni şöyle devam etti: