DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2025 DGS ek tercih tarihi araştırılıyor

Dikey Geçiş Sınavı’na giren ve yerleşemeyen adaylar gözlerini ek tercihlerin açıklanacağı tarihe çevirdi. 2025 DGS ek tercih kılavuzu ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Üniversitelerde boş kontenjanlar için tercih yapmayı bekleyen adaylar, sürecin başlayacağı tarihi detaylı bir şekilde araştırmaya başladı.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?

DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir tarih duyurulamamıştır.Ancak geçmiş yıllara ait takvim dikkate alındığında, 2025 yılı DGS ek yerleştirme sürecinin en geç Ekim ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

2024 yılında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sürecinde, adayların tercih işlemleri 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ayrıca ek tercih dönemi ise 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

Ek yerleştirme sürecinde adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Kılavuz tercihlerin hangi tarihlerde gerçekleşeceğini, başvuru esnasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları, yerleşme şansını artıracak stratejileri ve örnek tercih sıralamalarını içerecek.

Böylelikle adaylar sadece kontenjan ve puan bilgilerine değil, aynı zamanda rehberlik niteliğinde yönlendirici bilgilere de erişmiş olacak.