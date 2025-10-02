Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2025 DGS ek tercih tarihi araştırılıyor

DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2025 DGS ek tercih tarihi araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2025 DGS ek tercih tarihi araştırılıyor
DGS, Ek Tercih, ÖSYM, Yerleştirme, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 DGS ek tercihleri için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan ek tercih kılavuzu ve takvimle birlikte adaylar boş kontenjanlara yerleşme fırsatı elde edebilecek. Peki, DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

Dikey Geçiş Sınavı’na giren ve yerleşemeyen adaylar gözlerini ek tercihlerin açıklanacağı tarihe çevirdi. 2025 DGS ek tercih kılavuzu ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Üniversitelerde boş kontenjanlar için tercih yapmayı bekleyen adaylar, sürecin başlayacağı tarihi detaylı bir şekilde araştırmaya başladı.

DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2025 DGS ek tercih tarihi araştırılıyor - 1. Resim

DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?

DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir tarih duyurulamamıştır.Ancak geçmiş yıllara ait takvim dikkate alındığında, 2025 yılı DGS ek yerleştirme sürecinin en geç Ekim ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

2024 yılında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sürecinde, adayların tercih işlemleri 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ayrıca ek tercih dönemi ise 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2025 DGS ek tercih tarihi araştırılıyor - 2. Resim

Ek yerleştirme sürecinde adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecek.

DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2025 DGS ek tercih tarihi araştırılıyor - 3. Resim

Kılavuz tercihlerin hangi tarihlerde gerçekleşeceğini, başvuru esnasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları, yerleşme şansını artıracak stratejileri ve örnek tercih sıralamalarını içerecek.

DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2025 DGS ek tercih tarihi araştırılıyor - 4. Resim

Böylelikle adaylar sadece kontenjan ve puan bilgilerine değil, aynı zamanda rehberlik niteliğinde yönlendirici bilgilere de erişmiş olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistten dikkat çeken sözler: Müdahale etmek bizim ülkemize düşüyorTapuda '65 yaş' krizi! Rapor talebi sistemleri kilitledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan Mikeno gemisinde Türk aktivist Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin de var! - HaberlerMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan Mikeno gemisinde Türk aktivist Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin de var!2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Haberler2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?Sinemada bu hafta hangi filmler var? 8 film vizyona giriyor - HaberlerSinemada bu hafta hangi filmler var? 8 film vizyona giriyorEvlilik kredisi ne zaman onaylanır? Başvurular başladı - HaberlerEvlilik kredisi ne zaman onaylanır? Başvurular başladıSağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı ne zaman? - HaberlerSağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı ne zaman?Bekir Develi Sumud Filosunda mı, kimdir, hangi gemide? - HaberlerBekir Develi Sumud Filosunda mı, kimdir, hangi gemide?
Sonraki Haber Yükleniyor...