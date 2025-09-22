2026 DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı başvuru takvimi bekleniyor

Her yıl binlerce öğrencinin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı, ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar için lisans programlarına geçiş imkanı sunuyor. 2026 DGS sınav dönemi için hazırlık yapan öğrenciler, başvuru tarihlerini ve sınav sürecine dair detayları öğrenmek için ÖSYM açıklamalarını yakından takip ediyor.

2026 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimi henüz açıklanmadı. Bu nedenle 2026 DGS tarihi henüz belli olmadı. 2025 yılında 20 Temmuz'da uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın önümüzdeki yılda benzer bir takvimde uygulanması bekleniyor.

Resmi takvim açıklandığında başvuru tarihleri, geç başvuru günü, sınav tarihi, sonuç ve tercih/yerleştirme adımları belli olacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVINA (DGS) KİMLER GİREBİLİR?

DGS, ön lisans (2 yıllık) programlarından mezun olanlar ile mezuniyete yakın son sınıf öğrencilerine yönelik merkezi bir sınavdır. Yerleştirme, ÖSYM’nin ilan ettiği kontenjanlar ve “dikey geçiş yapılabilecek lisans programları” eşleştirme tabloları çerçevesinde yapılır.

Sınav içeriği, adayların sayısal ve sözel akıl yürütme/yorumlama becerilerini ölçmeye odaklanır. Puan hesaplama, test netlerinin yanı sıra adayın ön lisans başarısının (OBP) etki ettiği bir sistemle yapılır. Puan, tercih edilen programların taban puanları ve kontenjanlarıyla birlikte değerlendirilir.