KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuranların sayısı belli oldu

2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu bugün saat 10:00'da başlayacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar sınavların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi geçen hafta erişime açılmıştı, sınav yerlerini merak edenler ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik no ve aday şifreleriyle öğrenebilir. Peki KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS'ye kaç kişi başvurdu? İşte merak edilenler ve cevapları...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik no ve aday şifreleriyle alınabilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adayların sınava gireceği yerlerde saat 10:00'da hazır bulunmaları gerekir. Sınavın başlangıç saati ise 10:15'tir. Sınava girecek adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum saat 12.55’te sona erecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Sınav sonuçları 10 Ekim’de açıklanacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandıktan sonra 2 yıl geçerli olacak. Öte yandan 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

2025 KPSS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) 127 bin 307 adayın gireceğini açıkladı.