KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 2025 cevap anahtarı araştırılıyor

KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 2025 cevap anahtarı araştırılıyor

13-14 Eylül'de düzenlenen 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavının ardından adaylar, soru ve cevap kitapçığını araştırıyor. Binlerce aday, 2025 KPSS cevap anahtarı için ÖSYM duyurularını takip ediyor.

KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde tamamlanacak. Adaylar, soruları ve cevap anahtarını kendilerine ait cevaplarıyla karşılaştırabilmek için ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamayı merakla bekliyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2025 Lisans Alan Bilgisi soru kitapçığı ile cevap anahtarı şu ana kadar ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Haber kaynaklarına göre sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından bu belgelerin birkaç saat veya en geç ertesi gün erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM’ye ait AİS (Aday İşlemleri Sistemi) ekranında “Temel Soru Kitapçığı Görüntüleme” veya “Cevap Anahtarı” gibi seçeneklerin aktif hale gelip gelmediği düzenli olarak kontrol ediliyor.

2025 KPSS ALAN BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarına dair henüz resmi bir takvim duyurulmadı. Bugün, gerçekleşecek KPSS Alan Bilgisi 3. oturumun ardından veya 15 Eylül Pazartesi günü cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor. 

Adayların sınavın ardından ÖSYM AİS sayfasını takip etmeleri tavsiye ediliyor. 

2025 KPSS SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEME

ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden Aday İşlemleri Sistemi (AİS) içerisine e-Devlet ile giriş yaparak erişebilirsiniz. Ekranda soru kitapçığı ve cevap anahtarıyla ilgili duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

