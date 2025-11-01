Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden 'otel' iftirası atanlara seslendi! "Milletin olanı millete armağan ettik"

İstanbul'un yeni nefes alanı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tamamlandı. Yeni Millet Bahçesi, yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın 5'inci, Türkiye'nin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

"İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı törene katılan katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu anda hepimiz, 15 Temmuz'daki o karanlık gecenin, yüzünü aydınlığa çevirdiği yerdeyiz. Medeniyet tarihimizin en büyük destanının yazıldığı; milletimizin liderine, yani yegane umuduna ve istikbaline sahip çıkmak için sarıldığı bir mekandayız" diye konuştu.

"HER YER BETON OLACAK" İFTİRASI ATANLARA SESLENDİ

Millet bahçesinin yapımı aşamasında bazı kesimler tarafından iftiralar atıldığını kaydeden Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Tam da bu noktada hatırlayın, arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalıştığımız o günlerde, şu güzelim millet bahçesi için neler neler söylemişlerdi? ‘Buraya binalar dikilecek' dediler; ‘Her yer beton olacak' dediler. Bu yalanları söylediler. O da tutmayınca ‘bu alana oteller yapılacak' iftirasını attılar. Ne milletimiz ne de biz tüm bu yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık, milletin olanı yine milletimize armağan ettik"

Allah'a hamdolsun, bugün zatıalinizin teşrifleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi; söz verdiğimiz tarihte bitirmenin, sözde çevrecilere rağmen söz verdiğimiz güzellikte tamamlamanın sevincini yaşıyoruz. Ben, 7'den 70'e tüm İstanbulluları doğayla bütünleştirecek, ağaçların gölgesinde serinleyerek bu muhteşem eserin; afet anında tüm ihtiyaçların karşılanabileceği İstanbul'un en büyük afet toplanma alanı olarak hizmet verecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin İstanbul için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bakan Kurum, "Bir kez daha söz veriyoruz. Tarihin en şerefli milletine hizmet davasında bu ülkenin yarınları için mücadele yolunda son nefesimize kadar durmayacağız. Sadece milletimizin değil tüm insanlığın umudu olan liderimizin yanında yol yürümeye, eser üretmeye devam edeceğiz" dedi.

MİLLET BAHÇESİ'NDE 1 MİLYON 215 BİN METREKARE YEŞİL ALAN BULUNUYOR

Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 binden fazla ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor. Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alacak.

Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak. Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi. Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı. Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkanı sağlandı. Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.