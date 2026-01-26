Suriye’de terör örgütü YPG/SDG döneminin kapanmasının ardından gözler PKK’nın Irak’taki faaliyetlerine çevrilirken, Türkiye, bölgedeki hareketliği anbean takip ediyor. Yarubiye Sınır Kapısı’nın Şam yönetimine geçişi ile birlikte SDG’nin Kandil ile bağlantısı da kesildi.

HABER MERKEZİ - Kandil açısından da kritik bir noktayı oluşturan hattın kapanmasıyla birlikte, stratejik bir hamle gerçekleştirilmiş oldu. Türk Silahla Kuvvetleri (TSK) 2019 yılında başlatılan Pençe Harekâtları ile terör tehdidine sınır ötesinde ‘dur’ dedi.

Bu harekâtlarla TSK, bölgede çok sayıda üs kurarak, Irak’ın kuzeyini 30 kilometre derinliğe kadar kontrol eder duruma geldi.

Kilidin kapandığı Irak’ta mağaralar temizleniyor! Türkiye bütün bölgeyi takip altında tutuyor

Bölgede hâlihazırda 3 binin üzerinde mağaranın temizliğini yapan Mehmetçik, arama tarama faaliyetinde ele geçirdiği çok sayıda silah ve malzemeleri imha ediyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından “Terörsüz Türkiye” sürecini başlatan Ankara, önce terör örgütünün kendini feshetmesini, ardından da silahların yakılmasını sağladı.

Silah bırakma süreci Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde devam ederken, bölgedeki gelişmeler sürekli izleniyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bazı teröristler halen mağaralarda yaşarken, güvenlik güçleri sık sık ‘teslim olun’ çağrıları yapılıyor.

