Bugün hangi sınav var? 14 Eylül ÖSYM sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar, milyonlarca adayın eğitim ve kariyer planlarını etkiliyor. 14 Eylül 2025 Pazar günü hangi sınavların yapılacağı ise adaylar tarafından merak ediliyor.

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM’nin 14 Eylül tarihli sınav programına göre adaylar, ilgili sınavlara hazırlıklarını tamamlayarak salonlarda yerlerini alacak. Güncel sınav takvimi, ÖSYM’nin resmi internet sitesinden takip edilebiliyor. Adaylar sınav saatleri, sınav süresi ve sınav giriş belgeleri gibi önemli bilgileri buradan öğrenerek hazırlıklarını eksiksiz tamamlayabiliyor.

ÖSYM'nin takviminde KPSS, YKS, MSÜ ve DGS gibi sınavlar yer alıyor. Bu sınavlar, üniversiteye girişten memur alımına kadar geniş bir yelpazede adayların geleceğini şekillendiriyor.

14 EYLÜL ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Sınav: 2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi

Oturum 3: Saat 10:15

Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav süresi 160 dakika olup, üçüncü oturum saat 12:55’te sona erecek. KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurularına göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 40’ar soru sorulacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50’şer dakika süre tanınacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS A Grubu sınav sonuçları 10 Ekim’de açıklanacak. Sonuçlar, 2 yıl süreyle geçerli olacak.