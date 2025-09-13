Valorant tutkunlarının heyecanla beklediği Valorant Gece Pazarı, 2025 sezonunda oyuncularla buluşuyor. Oyun içi kozmetikler ve indirimlerle dikkat çeken etkinlik, oyuncuların koleksiyonlarını genişletmesine fırsat sunuyor. Peki, 2025 Eylül Valorant Gece Pazarı ne zaman? İşte bütün detaylar.

2025 VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN?

Riot Games’in popüler FPS oyunu Valorant’ta her sezon düzenlenen Gece Pazarı, oyunculara indirimli silah kozmetikleri alma şansı tanıyor. Bir önceki etkinlik 24 Temmuz 2025’te sona ermişti. 2025 Sezonu 5. Perde kapsamında gerçekleştirilecek Gece Pazarı ise 12 Eylül 2025’te başlayacak ve 26 Eylül 2025’e kadar sürecek. Etkinlik, farklı bölgelerde yerel saatlere göre erişime açılacak: Los Angeles (TSİ 17.00), Mumbai (TSİ 05.30), Frankfurt (TSİ 02.00).

Valorant Gece Pazarı genellikle her perdede bir kez düzenleniyor ve yaklaşık iki hafta sürüyor. Bu yıl etkinlik, Combat Crafts, Aperture ve Wonderstallion gibi yeni eklenen paketleriyle oyuncuların ilgisini çekiyor. Select, Deluxe ve Premium kategorilerindeki skinlerde yüzde 10 ila 49 arasında indirimler sunulurken, Ultra ve Exclusive kategorisindeki kozmetikler ile 4.350 VP üzeri yakın dövüş silahları indirim kapsamına alınmıyor.

VALORANT GECE PAZARI'NA NASIL ERİŞİLİR?

Etkinliğe katılmak oldukça kolay. Gece Pazarı başladığında Valorant ana ekranında sağ üst köşede bir kart simgesi beliriyor. Oyuncular, 12 Eylül 2025’ten itibaren bu simgeye tıklayarak altı gizemli karta erişebiliyor. Her kart, rastgele seçilen bir silah veya yakın dövüş kozmetiği ve indirim oranını gösteriyor. Kart renkleri ve köşelerindeki semboller, kozmetiğin nadirlik seviyesini (Select, Deluxe veya Premium) işaret ediyor.

Riot Games, Gece Pazarı’nı kaçırmak istemeyen oyuncuların resmi X hesabını veya oyun içi haber güncellemelerini takip etmesini öneriyor.

VALORANT GECE PAZARI SKİNLERİ TEKRAR SATIN ALINABİLİR Mİ?

Etkinlik süresince sunulan skinler sabit kalıyor. Oyuncular kartları yenileyemiyor veya rastgele seçemiyor. Açılan kartlarda verilen altı kozmetik ve indirim oranları, 26 Eylül 2025’e kadar değişmiyor. Satın alınan kozmetikler ise Valorant’ın politikasına uygun şekilde iade edilebiliyor.