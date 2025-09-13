Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri izleyicileri şaşırttı

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri izleyicileri şaşırttı
TRT 1 ekranlarının fenomeni haline gelen Gönül Dağı dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu. Dizinin hayranları, "Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?" sorusunu araştırmaya başladı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonunda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizinin 6. sezonu büyük bir ilgiyle takip edilirken, "Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?" sorusu da arama motorlarında öne çıkıyor. İşte Gönül Dağı dizisinin çekim yerleri.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cumartesi akşamları saat 20.00'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Anadolu'nun bozkır kültürünü en ince ayrıntısına kadar ekranlara yansıtan dizi, seyirciye tabiat manzaraları eşliğinde görsel şölen sunuyor. 

RAMAZAN KARAKTERİ DİZİDEN AYRILDI MI?

Gönül Dağı dizisinde çekim yerleri kadar Ramazan karakteri de seyircilerin dikkatini çekiyordu. Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu ise 5 yıllık serüvenin ardından Gönül Dağı dizisinden ayrıldı. Dizinin yeni bölümlerinde Ramazan karakteri yer almayacak.

