Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav maratonunda bir dönem geride kalıyor. Çok sayıda aday çeşitli sınavlarda başarı sağlamak adına ter döktü. 2025 yılının sonuna gelinirken, ÖSYM'nin açıklayacağı yeni sınav takvimi araştırılmaya başlandı.

Peki, ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 2026 YKS, KPSS, MSÜ ve DGS tarihleri merak ediliyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yeni sınav takvimini 2025 yılı dolmadan duyurması bekleniyor. 2025 yılı sınav takvimi, 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu durum göz önüne alındığında, 2026 yılı sınav takviminin de 2025 Kasım ayında duyurulacağı öngörülüyor.

Konuyla ilgili ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.

2026 YKS, KPSS, MSÜ VE DGS TARİHLERİ MERAK EDİLİYOR

ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takviminin ardından YKS, KPSS, MSÜ ve DGS tarihleri de belirlenmiş olacak.

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı): Üniversiteye giriş için yapılan Türkiye’nin en kapsamlı öğrenci seçme sınavı.

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı): Devlet kurumlarına memur ve kamu görevlisi atamaları için uygulanan sınav.

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Sınavı): Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay ve astsubay yetiştiren okullara giriş için yapılan sınav.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı): Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için düzenlenen sınav.