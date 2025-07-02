Depremden dakikalar sonra oldu! Fabrika tavanı çöktü: İşçiler göçük altında kaldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra komşu il Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan oto tekstil firmasında tavan çöktü. Mesai saatleri içinde atölyede olan işçiler, korkuyla kendilerini dışarı attı. Göçük altında kalan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Sakarya’da da hissedildi. Sarsıntıdan dakikalar sonra Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Kanalboyu mevkisinde bulunan bir oto tekstil fabrikasında tavan çöktü. Olayda 3 kişi göçük altında kalarak yaralandı. Diğer çalışanlar ise panikle kendilerini dışarı attı.

YARALILARIN DURUMU İ Y İ

İhbar üzerinebölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

" İ HMAL" İ DD İ ASI

Fabrika çalışanları, tavanın yaklaşık bir haftadır çökme riski taşıdığını ve durumun iş yeri yetkililerine bildirildiğini öne sürdü. Uyarıya rağmen herhangi bir önlem alınmadığı iddia edildi. Fabrikada üretim geçici olarak durdurulurken, çalışanlar servislerle evlerine gönderildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.