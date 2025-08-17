Artık günler kaldı! İslam Memiş o yatırımcılara 'yükseliş' müjdesi verdi: Yüzünüz gülecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Trump-Putin görüşmesinin piyasalarda iyimserlik oluşturduğunu belirten Memiş, bazı varlıklardaki düşüşleri “alım fırsatı” olarak değerlendirirken, kimi seviyeler için ise “kesinlikle yatırım yapılmaması” gerektiğini vurguladı. Altın, gümüş, döviz, borsa, petrol ve kripto paralarla ilgili yıl sonu beklentilerini de paylaşan Memiş, yatırımcılara uzun vadeli strateji uyarısında bulundu. İslam Memiş

İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

DOLAR KURU

Dolar kuru 40.86 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Birkaç hafta içinde yani Ağustos ayı bitmeden 41 lira seviyesini teknik olarak bekliyorum. Yine yıl sonu hedefimiz 45 lira seviyesi. Dolar tarafında düşüş yönlü öngörümüz yok.

Euro-dolar paritesi 1.17 seviyesinin üzerinde haftayı tamamladı. Malum düşüşler vardı. 11.17 seviyesinin altına sarktı. Tekrar dar bant aralığında oyalanmaya devam ediyor. 1.15 seviyesinin altında her sarkmayı da alım fırsatı okuyacağız. Neden? Çünkü yıl sonu yine o 1.18 seviyesi görüldü ama hedefimiz 1.20 yukarıda. Yine 1.15 seviyesinin altında rakamları yine alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz.

Euro-TL kuru 47.85 TL seviyesinde. Yıl sonuna kadar beklentimiz 55 TL bazlı ve dolayısıyla da düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye tekrar devam edeceğiz.

"ELİNDE ALTIN BULUNDURAN BEKLEMELİ"

Uluslararası piyasalarda ons altın 3336 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Yine yatay bir kapanış var. Haftalık kapanışı 3368 dolar seviyesinin aşağısında kapattı. Tekrar 3.305 dolar seviyesi destek seviyesi. Yukarıda 3368 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığında kısa vadede oyalanmaya devam edecek. Ancak o Rusya Ukrayna Savaşı'ndan bir barış haberi gelirse biz anlaştık haberi gelirse bu sefer bizim Kasım-Aralık ayında öngördüğüm 3.000 dolar seviyesi kaçınılmaz olacaktır.

Yine yıl sonuna kadar malum 3.000 dolar seviyesini beklemeye devam ettiğimiz için bu bant aralığı bizim için bir alım fırsatı olmaya devam edecek. Yine yıl sonuna kadar önümüzdeki aylarda 3000-3500 dolar aralarında oyalayacaklar. Ben kasıma kadar temkinli bekleyişime yine devam ettiğim için Kasım'a kadar yine beklemeyi tercih ediyorum.

Şu anda elinde altın bulunduran yatırımcısı yine uzun vade için beklemeye devam etmeli. Düşüşler mutlaka olacaktır. Bu düşüşleri ya ilave olarak değerlendirmesi lazım ya da eline para geçmiş olanlar alım fırsatı olarak değerlendirmesi lazım. O yüzden düşüşlerin ben kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum ama gelebilecek bir olumlu haberle birlikte düşüş olacaktır.

GRAM ALTIN

Gram altın-TL fiyatı serbest piyasalarda yani Kapalı Çarşı piyasasında, fiziki altın 4.400 liraya bozuluyor. 4416'ya satılıyor. 4400 4416 yani yine 4.400 TL seviyesinin altına sarkmayan bir gram altın var karşımızda. TL'ye ihtiyacı olan vardır. Ev alacaklar vardır, araba alacaklar vardır. Bunları değerlendirebilirsiniz. Yani bu seviyeler fena seviyeler değil. Önümüzdeki hafta bozup nakil ihtiyacınızı görebilirsiniz.

'GÜMÜŞTE 49 TL ALTI ALIM FIRSATI'

Uluslararası piyasalarda ons gümüş 38 dolar seviyesinde geçen hafta da hafta başında da ifade etmiştim 3680 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini düşüş öngörümün devam ettiğini açıklamıştım. 3768 dolar seviyesine kadar geriledi. 1 dolar civarında bir düşüş vardı ons gümüş tarafında yine düşüş öngörüm devam ediyor. O yüzden gümüş tarafında aman aman bir yükseliş trendi boğa piyasası daha şimdilik başlamadı. Ama elinde gümüş bulunduran arkadaşlarımızın gümüşlerini bulundurması lazım. Tekrar gümüş tarafında yine yıl sonu hedefim 45 dolar seviyesi olduğu için bu tarafta beklemeyi yine tercih ediyorum.

Gram tarafında da 50 lira seviyesinde bir kapanış var. Aşağıda 48 lira destek seviyesi, yukarıda 51 lira direnç seviyesi. Bu bant aralığını takip ederseniz aman aman bir yükseliş beklemiyorum gümüş tarafında. O yüzden 49 lira seviyesinin altında sarktıkça kademeli alım yapabiliriz diye düşünüyorum.

"PETROLDE DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL"

Brend petrolün varil fiyatı 65.74 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. %1 değer kaybıyla karşımızda. Ben düşüşlerin kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Yine yukarı yönlü hareketler devam edecektir. O yüzden petrol fiyatları benim nazarımda alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Savaşın olduğu her yerde silah lobisi, petrol lobisi kazanandır. Çok düştüğü zaman bir haber akışı gelir. Onu tekrar 70 dolara yükseltirler. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

BITCOIN'DE BU SEVİYEYE DİKKAT!

Bitcoin tarafında ısrarla bir aydır 120.000 dolar seviyesinin üzerinde alım yapmayın uyarılarımı tekrar etmekte fayda var. Bir aydır bu çağrımı yapıyorum. 112.000 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Oradan tekrar 119-120.000 dolar seviyesine kadar götürdüler. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. 117.474 dolar seviyesindeydi en son. Tekrar benim paramla pahalı. Şahsen buralardan alım yapmayı çok da tercih etmiyorum ama 112.000 dolar seviyesine geldiği zaman burada yine %50 alım yapılabilir çağrım vardı. Yine aynı öngörüm geçerli.

'ALTCOIN YATIRIMCISI EYLÜL'DE GÜLECEK'

Özellikle altcoinler tarafındaki arkadaşlarımıza Eylül'e kadar bekleyeceksiniz. Eylül'e kadar size ekmek yok." uyarılarım vardı. Yine aynı düşüncem geçerli. Eylül ayına çok bir şey kalmadı. Artık Eylül ayı itibarıyla altcoin'deki arkadaşlarımızın da artık yüzünün güleceği bir süreç karşımızda olacaktır.

EV-ARABA ALACAKLARA İSLAM MEMİŞ'TEN ÖNERİ

Dolar endeksi 98 seviyesinden kapanış yaptı. Altın gümüş rasyosu da 8776 seviyesinden kapanış yaptı. "Bütün enstrümanlar sınırda kapanış yaptı. Bir yön kırılması olacaktı ya iyi ya da kötü. Bu görüşme cuma akşamı yaşandığı için piyasalarda hafta sonu kapalı olduğu için bir etkileşim olmadı piyasalarda. Dolayısıyla hepsi tam böyle orta göbek seviyede kapanış yaptı. Artık pazar gecesi saat 12 itibariyle bütün Asya piyasalarında ve Avrupa piyasalarında sabah bir bakacağız. Yeni bir fiyatlamayla haftaya başlayacağız.

Ama dediğim gibi beklediğimiz o kırılma yaşanmadı. İki ihtimal vardı. Ya iyimser ya da kötümser. Dananın kuyruğu kopacak, bir kırılım olacak. Ya yukarı yönlü ya aşağı yönlü. Kötümser bir açıklama gelmedi. Benim nazarımdaki %50 ihtimal %75 iyimserle çıkmıştır. Dolayısıyla piyasalar artık iyimserliği yavaş yavaş satın alır. O yüzden önümüzdeki hafta araba alacak, ev alacak veya nakit ihtiyacı olan arkadaşlarımız vardır. Pazartesi günü bu ihtiyaçlarını görebilir.