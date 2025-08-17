Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Atanamayınca yılmadı! 30'la başladı 1700 oldu... Yeni işinde siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca yılmadı! 30'la başladı 1700 oldu... Yeni işinde siparişlere yetişemiyor

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ta yaşayan Murat Onat, hobi olarak başladığı yumurta tavukçuluğunu zamanla profesyonel bir işletmeye dönüştürmeyi başardı. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan ancak atanamayan Onat, çareyi üretime yönelmekte buldu. 30 tavukla başladığı serüvenini bugün 1700 tavukla sürdürüyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Hanke Dağı eteklerinde yaşayan Murat Onat, hobi olarak başladığı yumurta tavukçuluğunu zamanla profesyonel bir işletmeye çevirdi.

Atanamayınca yılmadı! 30'la başladı 700 oldu... Yeni işinde siparişlere yetişemiyor - 1. Resim

HOBİYLE BAŞLADI, GEÇİM KAPISINA DÖNÜŞTÜRDÜ! SİPARİŞ YAĞIYOR

Şırnak Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle kurduğu çadır kümeslerde organik yumurta üretimi yaptığını söyleyen Onat, "Bu işe hobi amaçla 30 tavuk ile başladım. Şu an bin, 1700 tavukla işimizi sürdürüyoruz. Sosyal Bilimler Öğretmenliğini okudum. Atanamayınca bu işe yöneldim. Şu an severek yaptığım bir iştir. Geçimimizi sağlıyoruz. Şırnak Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bana destek çıkarak bu işi sürdürmemiz sağladılar. Çadır verdiler. Çadırı içerisindeki birkaç malzemeleri verdiler. Yumurta gerek marketlere gerekse evlere yumurta satarak geçimimizi sağlıyoruz. Günlük olarak 1200 yumurta çıkıyor. Hava sıcak olmasından dolayı biraz verimimiz azaldı. Tabii gezen tavuk işi yaptığımız için insanlar daha çok organik yumurtaya yöneliyorlar. Burada da tek başıma olduğu için bazen siparişleri de yetişemiyorum. Çok şükür işlerimiz gayet iyi şu an. Yani anlaşmalı olduğu maketlere de evlere de veriyorum. O şekilde de yumurtalarımızı pazarlıyoruz. Ben inşallah 10 bine çıkartmak 30 tavukla başladık. Şu an 1700’lerde şu an işleri sürdürüyorum" dedi.

Atanamayınca yılmadı! 30'la başladı 700 oldu... Yeni işinde siparişlere yetişemiyor - 2. Resim

ÖRNEK OLDU, ŞİMDİ ÜRETİMİNİ KATLIYOR

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Onat’ın örnek bir üretici olduğunu belirterek, "Şırnak ili Uludere ilçesi kırsalındayız. Şu an Hanke Dağı eteklerinde bulunan bölge oldukça kırsal bir bölge. Bu bölgede çiftçimiz Murat Onat, yumurta tavukçuluğu yapmaktadır. 5 yıl önce tarım Orman Bakanlığı Şırnak Valiliği destekleriyle yola çıkmış ve bu işletmeyi organize etmiştir. 5 yıl boyunca geldiği nokta itibariyle kendisini başarılı gördük, iyi bir yol aldı. Bu yolda kapasite artırımına giderek mevcut üretimin 2 katına çıkartacak şekilde Şırnak Valiliği, İl Özel İdaresi tarafından kendisine kapasite artırımında bulunduk. Burada çadır ve kümes üzerinde ihtiyacı olan malzemeler konusunda destek verdik. Şu an mevcut üretimini kısa bir süre içerisinde 2 katına çıkartacak bu destekleme ile beraber. Kırsal alanda yumurta tavukçuluğu yaparak bölgede istihdam oluşturmakta. Katma değerli bir üretim yaparak bölgeye örnek bir çiftçi rolü üstlenmiş vaziyette. Kendisinin bu emeklerinden dolayı hem tebrik etmekteyiz hem de bakanlık olarak Şırnak Valiliği olarak desteklemekteyiz" diye konuştu.

Atanamayınca yılmadı! 30'la başladı 700 oldu... Yeni işinde siparişlere yetişemiyor - 3. Resim

Atanamayınca yılmadı! 30'la başladı 700 oldu... Yeni işinde siparişlere yetişemiyor - 4. Resim

Atanamayınca yılmadı! 30'la başladı 700 oldu... Yeni işinde siparişlere yetişemiyor - 5. Resim

