Mis kokulu hasat başladı! 10 yıl önce hobi için dikti şimdi para kazanıyor

Mis kokulu hasat başladı! 10 yıl önce hobi için dikti şimdi para kazanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Kütahya'da yaşayan İsmail-Emine Daşgın çifti, 10 yıl önce hobi için diktiği lavantayı gelir kapısına dönüştürdü. Kendilerine miras kalan çorak arazileri ekonomiye kazandıran çift, lavantanın her şeyini üretmeye başladı. Çift, lavantanın yağını, suyunu, sabununu, tozunu, buketini ve tohumunu internet üzerinden satarak para kazanıyor. 

İsmail-Emine Daşgın çifti, 10 yıl önce Kütahya merkeze bağlı Aloğlu köyündeki 1,5 dönümlük araziye hobi amaçlı lavanta dikti. Kütahyalı çift, lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyor.

Mis kokulu hasat başladı! 10 yıl önce hobi için dikti şimdi para kazanıyor - 1. Resim

"LAVANTAYA AİT NE VARSA HEPSİNİ YAPIYORUZ" 

Verimin geçen yılları göre bu yıl biraz daha düşük olduğunu belirten Emine Bayram Daşgın, "Eşimle 10 yıl önce atalarımızdan miras kalan tarlaya hobi amaçlı olarak lavanta diktik. Şimdi lavantaya ait ne varsa hepsini yapıyoruz. Lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Mis kokulu hasat başladı! 10 yıl önce hobi için dikti şimdi para kazanıyor - 2. Resim

"ÇORAK ARAZİLERİ EKONOMİYE KAZANDIRDIK" 

Kütahya'da lavanta üretimine öncülük yapmanın mutluluğunu da yaşadıklarını kaydeden İsmail Daşgın, "Hobimizi işe dönüştürmenin yanı sıra çorak arazileri ekonomiye kazandırmanın bahtiyarlığını da yaşıyoruz. Ben ve eşimin çabasıyla Kütahya ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Mis kokulu hasat başladı! 10 yıl önce hobi için dikti şimdi para kazanıyor - 3. Resim

