İstanbul'da taksici cinayeti son dakika! Sefer Kaya kimdir?

İstanbul'da taksici cinayeti son dakika! Sefer Kaya kimdir?

Güncelleme:
İstanbul&#039;da taksici cinayeti son dakika! Sefer Kaya kimdir?
İstanbul'da dün akşam kan donduran bir cinayet işlendi. Taksici Sefer Kaya Eyüpsultan'da suikasta uğradı. Olayla ilgili son dakika gelişmesi takip ediliyor. Sefer Kaya kimdir, neden öldürüldü? İşte İstanbul'daki taksici cinayetinin detayları...

İstanbul Eyüpsultan'da dün akşam saat 22:00 sularında bir taksici cinayete kurban gitti. Olayın detayları kan dondurdu. Öldürülen şahsın kimliği ve detaylar da belli oldu. Sefer Kaya'nın kim olduğu ve katilleri merak ediliyor işte son gelişmeler... 

 İSTANBUL'DA TAKCİSİ CİNAYETİ

Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksi sürücüsü Sefer Kaya, silahlı saldırıya uğradı. Kaya'ya 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan Sefer Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

SEFER KAYA KİMDİR?

Sefer Kaya Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden taksicidir. Henüz yaşı ve nereli olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. 

SEFER KAYA'NIN KATİLİ YAKALANDI MI? 

Yapılan çalışmalarda polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

 

 

