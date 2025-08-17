Öldürülen taksicinin kardeşinden acı sözler: Evden çıkarken akşam gelmeyecek gibi çıkıyoruz

Gece saatlerinde Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı’nda taksi sürücüsü Sefer Kaya (32), henüz bilinmeyen sebeple silahlı saldırıya uğradı. Kaya’ya 5 el ateş eden saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, olay yeri inceleme ve polis ekipleri sevk edildi. Sefer Kaya

Yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunun çeşitli yerlerine isabet alarak ağır yaralanan taksi sürücüsü Sefer Kaya, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Firari şahıs Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanırken, Kaya’nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sefer Kaya’nın geceleri taksiye çıkmadığı, olayın yaşandığı gün uzun süre sonra ilk kez gece çalıştığı öğrenildi.

Sefer Kaya ile beraber taksicilik mesleğine başlayan kardeşi Sinan Kaya ise şunları söyledi:

"ABİMLE OMUZ OMUZA VERİP ÇALIŞIYORDUK"

"Abim gibi ben de taksicilik yapıyorum. 2 kardeş el ele omuz omuza verdik. Gece demeden gündüz demeden çalıştık. Maddi sıkıntılar bizlerde de vardı. Abimle omuz omuza verip çalışıyorduk. Ben tehlikeli bir yere gidersem abime canlı konum paylaşıyordum. O tehlikeli bir yere giderse bana canlı konum paylaşıyordu.

"BİZ KEFENİMİZLE EVDEN ÇIKIYORUZ"

Ben ve abim her gün sabah evden çıkarken diğer taksicilerin yaptığı gibi ellerimizi açıyoruz, helallik istiyoruz. Evden çıkarken akşam gelmeyecek gibi çıkıyoruz. Abim ve ben de çocuklarımızın gözlerine bakarken akşam bir daha gelmeyecek gibi bakıyoruz. Abimin son helalliği oldu, son gidişi oldu. Bu taksici ölümlerine neden bir çözüm bulunmuyor. Kabin istedik yok, panik butonu yarım yamalak var. Biz kefenimizle evden çıkıyoruz. Bizler çok şey istemiyoruz"