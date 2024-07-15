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Çeşme Alaçatı’da çıkan yangının sebebi henüz belirlenemezken söndürme çalışmaları sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çeşme Alaçatı’da çıkan yangının sebebi henüz belirlenemezken söndürme çalışmaları sürüyor
Orman Yangını, Yangın Haberleri, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çeşme Ovacık - Alaçatı yolu üzerinde başlayan orman yangınında dumanlar yükselirken vatandaşlar ihbarı sonucu ekipler bölgeye sevk ediliyor. 15 Temmuz günü sabah saatlerinde çıkan son dakika Çeşme Alaçatı yangınında son durum ise merak edildi.

Bugün sabahın erken saatlerinde Çeşme Alaçatı'da başlayan son dakika yangını, sosyal meydada vatandaşlar tarafından paylaşıldı.

Çeşme orman yangınında dumanlar yükselirken vatandaş endişeli anlar yaşadı.

ÇEŞME ALAÇATI SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

15 Temmuz günü Alaçatı Deliklikoy’da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Ekiplerin sevk edildiği bilinirken şu an için yangın söndürülemedi.

ALAÇATI YANGIN NEREDE, NEDEN ÇIKTI?

Erken saatlerde başlayan yangının neden çıktığına dair bilgi henüz paylaşılmazken dumanlar gökyüzünü sarmaya devam ediyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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